تسرب لغاز الأوكسجين في مستشفى الحسين بالناصرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفرق المختصة سيطرت على تسرب لغاز الاوكسجين في احد اقسام مستشفى الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار".

وفي تموز الماضي، اندلع حريق في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية ما تسبب بوقوع عشرات الضحايا.

