انت الان تتابع خبر تسرب لغاز الأوكسجين في مستشفى الحسين بالناصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالسيطرة على تسرب لغاز الاوكسجين في احد اقسام مستشفى الحسين بمدينة الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفرق المختصة سيطرت على تسرب لغاز الاوكسجين في احد اقسام مستشفى الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار".
وفي تموز الماضي، اندلع حريق في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية ما تسبب بوقوع عشرات الضحايا.
وفي تموز الماضي، اندلع حريق في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية ما تسبب بوقوع عشرات الضحايا.