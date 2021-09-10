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إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفارين من سجن "جلبوع"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع شمال إسرائيل، فجر الإثنين الماضي.

ووفقاً لما ذكرت ”القناة 13“ الإسرائيلية، ”اعتقل الجيش الإسرائيلي اثنين من بين الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع“، لافتة إلى أن ”عملية الاعتقال تمت في مدينة الناصرة“.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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