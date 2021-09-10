العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، وفق ما أورده بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، اليوم الجمعة.

وقال البيان، إن ”الملك محمد السادس استقبل، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي في فاس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إثر تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي شهدتها البلاد يوم الثامن من الشهر الجاري، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة“.

وأصبح حزب ”الأحرار“ أول قوة سياسية في المغرب، وذلك بعد تصدره الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي جرت يوم الأربعاء الماضي.