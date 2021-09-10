شكرا لقرائتكم الرئيس الأوكراني: حرب شاملة قد تندلع بيننا وروسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رجح الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إمكانية اندلاع حرب شاملة بين بلاده وروسيا، بالتزامن مع إعلان موسكو عن إتمام بناء مشروع خط أنابيب "السيل الشمالي-2".

ويرى زيلينسكي، أنه في حال تطورت الأوضاع بهذا الشكل، فسيكون ذلك أكبر خطأ ترتكبه روسيا.

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وكانت أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" اليوم الجمعة، الانتهاء بشكل كامل من مشروع "السيل الشمالي-2" في تحد واضح للولايات المتحدة الأميركية.

وعلى الرغم من التهديدات الأميركية بفرض عقوبات، أعلنت موسكو الانتهاء من مشروع السيل الشمالي 2، وهو مشروع مد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طوله 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

روسيا: لن ننجر للخوض في أحاديث وسيناريوهات مروعة

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن احتمال الحرب مع موسكو قائلًا: "لن ننجر للخوض في أحاديث وسيناريوهات مروعة".

وأضاف بيسكوف، الكرملين ينظر بأسف إلى تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى خطرا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن احتمال نشوب حرب مع روسيا، أضاف بيسكوف: "مع الأسف. نحن لا نريد الانغماس في أي توقعات مروعة".