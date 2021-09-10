كيف علق الرئيس السيسي على عدم التزام العمال بإجراءات الأمان خلال زيارته لمحور «شينزو آبي» بالتجمع الخامس؟

الشارقة - اميمة ياسر - علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم التزام أحد العمال بإجراءات الأمان في مشروع ربط محور شينزو آبي، بمنطقة التجمع الخامس، عن طريق كوبري سمير غانم، المتقاطع أعلى الطريق الدائري.

واستوقف الرئيس السيسي المهندس المسؤول عن المشروع أثناء شرحه لتفاصيل المشروع، وقال له: «أنا استوقفني الراجل اللي هناك ده يا محمد، والناس اللي ماشية كده دون إجراءات أمان.. موضوع أمان الناس مهم، ولو وقعوا مننا هنخسرهم، ليه يعني؟».

وفي نهاية حديثه مع المهندس، طلب الرئيس منه الانتباه إلى إجراءات السلامة، قائلا: «خلي بالك منهم».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري، الذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، ويختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط على محور «القاهرة- السويس».

كما تفقد «السيسي» أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بداية من أسفل كوبري مطار القاهرة حتى كوبري المشير أبوغزالة، للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتى كوبري الصاعقة، وذلك بواقع 7 حارات مرورية لكل اتجاه.