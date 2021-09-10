شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 330 مجمعا زراعيا ضمن برنامج "حياة كريمة" لصالح الفلاح.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

و سينعكس كل ذلك على الفلاح المصري، بتوفير حياة كريمة له، وحسب تصريحات مسبقة للدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، ومنسق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة الفلاح، فإن الدولة تضع تقديم الخدمات والدعم الفنى لتطوير وتحديث إنتاجه وتقديم مبادرات والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتوفير فرص تمويل لتنمية الزراعة للفلاح المصرى، موضحا أن هناك 330 مجمع خدمات زراعية سيتواجد فى قرى مبادرة حياة كريمة لتقديم خدمات زراعية، وهناك مجمعات زراعية تقدم خدمات متكاملة للفلاحين فى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

ويعد إنشاء مجمعات الخدمات فى القرى، جزءا من توجهات التطوير الكبيرة اتساقا مع برنامج عمل الحكومة وذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى، حيث تتضمن هذه الجهود ، وتدريب كوادر الإدارة المحلية المسئولة عن هذه المراكز وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر الانترنت خلال الفترة القادمة، وجاءت مخصصات المبادرة فى عام 21/22 لتصل لـ 200مليار وتمثل نصيب مبانى الخدمات الحكومية من الاستثمارات نحو 3مليار جنيه، ويأتى ضمن المستهدفات لمبادرة حياة كريمة خلال عام 21/22، إنشاء 317 مبنى خدمات حكومية .

وتتمثل تفاصيل المبادرة بشأن العمل على تقارب الخدمات للمواطنين وتحسينها لتمكينهم من تأديتها بسهوله :

- إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية تشمل فروع مكاتب تابعة لـ" التموين والشهر عقاري والسجل المدني والبريد.

- إنشاء وحدة شئون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجي مصغر.

-تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء

- تم بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتب بريد وجارى العمل على الوصول لـ500 .

- إنشاء مجمعات للخدمات الزراعية وآخرى للخدمات الأمنية ‏بكل وحدة قروية‎

- تحسين جودة خدمات الاتصالات برفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة.