شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط هادية حسنى نائبة التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة هادية حسنى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 19 جلسة عامة

- المشاركة في 19 زيارات رسمية و12 زيارة ميدانية

- الموافقة على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث والمشاركة في مناقشات قانون الرياضة

- حضور 20 جلسة باللجان النوعية

- 43 طلب خدمى

- المشاركة في 6 ندوات وفعاليات



