شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الفيدرالية الروسية: مصر المقصد الرئيسى والمفضل لسائحينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً للقاءاته الرسمية التى يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع Zarina Doguzova رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال السياحة، وعدد من الموضوعات ذات الصلة بعودة حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية وبحث سبل دفع المزيد منها.

وحضر الاجتماع السفير إيهاب نصر سفير مصر فى روسيا، والوفد المصرى المرافق للوزير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية عمل برامج سياحية مشتركة بين البلدين تساهم فى دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الروسى، والعمل على زيادة عدد الرحلات السياحية بين البلدين، إضافة إلى أنه تم بحث إمكانية عمل لجنة سياحية مشتركة بين البلدين تعمل على دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من روسيا.

كما تم مناقشة سبُل تحقيق الاستفادة القصوى للشركات والمنشآت السياحية من الجانبين المصرى والروسى من قرار عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العنانى آخر تطورات الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية المتبعة فى الفنادق والمنشآت السياحية والمطارات والمتاحف والمواقع الأثرية فى مصر لمواجهة فيروس كورونا، حيث أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات والضوابط يتم تحديثها بصفة مستمرة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بإيفاد لجان تفتيش دورية للتأكد من مدى التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة واستعراض الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية لمنظمى الرحلات لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من جميع دول العالم.

وأشار الوزير إلى أنه تم استحداث خطوط طيران جديدة لربط مطارات المدن الساحلية بمدن الوادى ودمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية مما سيعطى فرصة للسائحين من زيارة أكثر من مدينة سياحية خلال رحلتهم السياحية فى مصر وعدم اقتصار الزيارة على مدينة واحدة فقط؛ بل سيستطيع الاستمتاع بالمنتجعات الشاطئية ويرى أيضاً أهم المعالم الأثرية بالأقصر وأسوان وهو ما سيساهم فى زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحى المصرى وخلق منتج سياحى متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً.

ومن جانبها، أشادت رئيسة الوكالة بعمق العلاقات التى تربط بين مصر وروسيا وأوجه التعاون المختلفة التى تشهدها البلدين وخاصة فى مجال السياحة.

ولفتت إلى الانطباعات الإيجابية للجنة الروسية التى جاءت فى زيارة إلى مصر فى يوليو الماضى للتعرف على الاجراءات الاحترازية المتبعة فى المنتجعات السياحية المصرية والتى أشادت بما شاهدته من إجراءات مطبقة على أرض الواقع فى الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطارات وغيرها فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

وأضافت ان المقصد السياحى المصرى هو المقصد الرئيسى والمفضل لدى السائحين الروس، معربة عن سعادة الشعب الروسى بقرار عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية وخاصة فى ظل وجود تقارب كبير بين الشعبين المصرى والروسى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعتبر هو الثانى بين الوزير ورئيسة هذه الوكالة حيث كان أول لقاء بينهما فى يوليو الماضى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان "اروسبوتريبنادزور"،والسفير المصرى بموسكو، ومساعد وزيرة الصحة المصرية، وذلك لمناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد توقفها نهاية 2015.