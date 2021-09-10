سيارة نقل مجهولة تلقي جثتين أمام مستشفى كوم امبو بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

ألقت سيارة نقل بدون لوحات، اليوم الجمعة، جثتين أمام باب مستشفى كوم أمبو المركزي، وفرت هاربة، ولم يتمكن أمن المستشفى من إيقافها.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بورود بلاغ من مستشفى كوم امبو بالعثور على جثتين أمام باب المستشفى مصابين بطلقات نارية.

انتقلت قوات المباحث إلى المكان، وجرى العثور على جثتي "م.ع.م" 30 عامًا من قرية المنشية، و" ح.ر.م" 47 عامًا من قرية فطيرة بحري.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد الجناة وضبطهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.