"هيونداي وتويوتا ومواتير".. تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة والرسوم والشروط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 26 لوط سيارات وموتوسيكل ومواتير واردة من الخارج ومخزنة في المطار، في 12 ظهر الأربعاء المقبل، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وقالت جمارك السيارات إن اللوطات من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، وتشمل: " هيونداي وBMW وتويوتا وبورش وجي إم سي وباجيرو وهامر وفولكس وميتسوبيشي ومرسيدس ودودج بيك آب كابينه مزدوجة وجاك سياسية طويل، وميني باص كيا، وميكروباص وموتوسيكل كهربائي ولوط مواتير"، وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير، المواجهة لبنك فيصل الإسلامي في الدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد، بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد مبلغ التأمين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، ويجب على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفـي حالـة عـدم السداد في نفس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، وسداد كامل الثمن في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال 15 يومًـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة ـ الجـهة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة) علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تأخير، بحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد، يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافًا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.