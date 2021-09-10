حريق في عقار بالعمرانية.. وفصل الغاز عن المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق في عقار بمنطقة العمرانية الغربية غرب محافظة الجيزة دون إصابات، مساء الجمعة،

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع مستشفى الصدر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء تنسيقا مع مسؤولي حي وقسم العمرانية وفصل الغاز عن المنطقة حرصا على سلامة الأهالي.

تبين بالفحص نشوب حريق في وحدة سكنية بالطابق الأول في العقار رقم 33، وحاصرت قوات الدفاع المدني مصدر النيران ومنعت امتدادها إلى الشقق المجاورة دون خسائر في الأرواح.