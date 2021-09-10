وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في مستهل زيارتها لمحافظة الأقصر مكتبة مصر العامة، وكان بصحبتها نائب محافظ الأقصر، ومحمد عباس مدير المكتبة في حضور قيادات وزارة الثقافة المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية ، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

قالت عبد الدايم إن الأقصر أقدم عواصم العالم ومخزن الحضارات ومدينة المائة باب تظل المعرفة والكتاب أحد مقوماتها الهامة في بناء الشخصية المصرية على مر العصور وهو ما يعكس ثراء الشخصية الإبداعية لابناءها.

وأضافت: إن المدينة زاخرة بالمواهب والمبدعين فنيا وثقافيا مؤكدة أن مكتبات مصر العامة أحد أذرع المعرفة والوعي للمواطن المصري في مختلف المحافظات وتلعب دورا هاما في خلق جيل جديد مستنير، مشيدة بدور المكتبه في نشر التنوير بين أبناء المحافظة.

كما اطلعت وزيرة الثقافة على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا وورش الرسم للأطفال وقاعات الاطلاع وعرض بانوراما الحضارة التاريخية التي ترصد تاريخ مصر الفرعونية وشهدت مجموعة عروض فنية متنوعة للموهوبين من ابناء الاقصر من الأطفال والشباب ووجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير الوعى وتنمية الإدراك .

يذكر أن مكتبة مصر العامة بالأقصر تبلغ مساحتها الكلية 2339 مترًا مربعًا

وتقع ومركز التراث الحضاري في المدخل الشمالي لمدينة الأقصر بشارع معبد الكرنك، حيث تبعد حوالي 200 متر عن ضفاف نهر النيل، وقد تم تطوير المنطقة خلف المكتبة بتنفيذ المرحلة الأولى من طريق الكباش، ويتكون مبناها من 3 طوابق علي هيئة كتاب مفتوح وتشتمل على قاعة التراث الحضاري وهي صالة عرض بانوراما التراث الحضاري والمعالم الأثرية لمصر لمدينة الأقصر قبل وبعد التطوير وتحتوي على 218 مقعد و9 أجهزة عرض، قاعة فرسان السماء.