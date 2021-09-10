بحشيش وسيارة مسروقة.. سقوط عصابة للاتجار في المخدرات بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، القبض على سائقين أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل مبلغ بسرقتها، وبداخلها كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، بضبط كل من "م.س.ح.هـ"، 31 عامًا، سائق، و "ع.ا.ا.م"، 29 عامًا، سائق، وبحوزتهما حشيش، وسلاح ناري، أثناء قيادتهما سيارة مسروقة.

وتبين أنه أثناء مرور ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، لمتابعة الحالة الأمنية في نطاق دائرة المركز، لاحظوا توقف سيارة بها المتهمين على جانب الطريق، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 300 جرام من مخدر "الحشيش"، وسلاح ناري "بندقية خرطوش محلي الصنع"، ومبلغ مالي 4 آلاف جنيه، وهاتفي محمول.

وبفحص السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما أقر بشرائهما السيارة من شخص بمدينة الإسكندرية، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.