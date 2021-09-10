تحذير بليبيا من العودة لـ"مربع الصفر".. آخر فرصة في ديسمبر

اسماعيل عبد الحي - حذر رئيس الديوان الأعلى لمجلس مشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي من عودة البلاد إلى "مربع الصفر" إن لم تجرِ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ديسمبر المقبل، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بالكشف عمن قالت إنهم يسعون لعرقلة الانتخابات.

وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال المصباحي إن "هناك العديد ممن لهم مصالح في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بالإضافة إلى من يرغبون في استمرار الفوضى لاستنزاف ثروات ليبيا واقتصادها، والإبقاء على المرتزقة الأجانب".

وأضاف "الليبيون يهمهم إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، خاصة وأنه بعد هذا التاريخ سيكون هناك فراغ سياسي حقيقي في البلاد، حيث سينتهي اعتماد الحكومة في 24 ديسمبر القادم بناء على الاتفاق السياسي، وحينها ستعود ليبيا إلى المربع صفر، ويعود الصراع بين الشرق والغرب، وحالة الفوضى، وتصبح ليبيا في حالة من العنف والإرهاب".

وحول محاولات جماعة الإخوان الإرهابية تأجيل الانتخابات يقول: "جماعة الإخوان تدرك جيدًا أنها ن تصل للسلطة بالانتخابات، حيث سبق وأن فشلوا في الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان السابق، والشعب الليبي ملَّ وجودهم".

وفي تقديره لدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اعتبر المصباحي أن "دورها ضعيف جدا، فقد اختلفت عن ما كانت عليه في عهد المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز، وهو ما يظهر في الفشل في إيجاد قاعدة دستورية موحدة من قبل لجنة 75 التي انبثقت على حوارات جنيف".

وطالب رئيس الديوان الأعلى لمجلس مشايخ وأعيان ليبيا البعثة الأممية بأن تفصح عن الأشخاص التي اتهمتهم بتعطيل العميلة السياسية، وتوقع عقوبات رادعه عليهم طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، حتى يتمكن الليبيون من إنها هذه المرحلة والخروج من الفوضى".