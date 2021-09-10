التحالف الدولي: قواتنا في العراق بدأت التحول من المهام القتالية إلى الاستشارية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» أن قواته في العراق بدأت أولى خطوات التحول من المهام القتالية للمهام الاستشارية المقرر العمل بها مطلع العام المقبل.

ونقل بيان صادر من التحالف عن قائد القوة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكنزي أن «تغيير قيادة عملية العزم الصلب إلى قيادة ذات نجمتين تدل على التقدم الذي أحرزناه حتى الآن في جهودنا التاريخية لبناء القوات والمؤسسات العراقية».

وجاءت تصريحات ماكنزي خلال مراسم جرت ببغداد للترحيب بالقائد الجديد لقوة المهام المشتركة في العراق، اللواء جون برينان، بدلاً من الفريق بول كالفرت، وفقاً للبيان.

وأضاف ماكنزي أنه «لیس من الشائع أن نخصص قیادة ذات نجمتین لقیادة قوة المهام المشتركة، ولكن مع هذا الانتقال لم تعد عملیة العزم الصلب قوة مهام اعتیادیة».

وتابع أنه «بحلول الأول من يناير القادم، ستكون قوة المهام قد انتقلت من مقر قتالي إلى مقر یركز كلياً على تقدیم المشورة والدعم للدولة المضیفة» في إشارة إلى العراق.

في المقابل، نقل البيان عن برينان قوله إن «عملية العزم الصلب جاهزة لنقل الدعم الاستشاري إلى المرحلة التالية مع شركائنا المقتدرين في قيادة العمليات المشتركة في العراق والقوات العراقية وقوات قسد لتحقيق الهزيمة الحتمية لداعش».

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، أمس الأول، الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية على عقد اجتماع بشأن إنهاء الوجود العسكري نهاية العام، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة القول إن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل وفداً عسكرياً أميركيا برئاسة قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق الأول كينيث ماكنزي، برفقة السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر».