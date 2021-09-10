المبعوث الأممي: الهجوم على مأرب يجب أن يتوقف

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك، عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قال المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الهجوم الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب يجب أن يتوقف، مؤكداً أن الهجمات تسببت في مقتل آلاف المدنيين، فيما أسقط الجيش اليمني طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات شمال غرب محافظة صعدة، بينما لقي 4 حوثيين مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادي خلال إحباط القوات المشتركة لهجوم جنوبي الحديدة.

وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أمس، في إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن الدولي كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن أنه «بدأ العمل على ملف اليمن منذ عقد مضى، وخبرتي تؤكد أن الأزمة هناك معقدة».

وقال إنه «منذ بداية 2020 بدأ التركيز على الوضع في مأرب ونزوح السكان واستهداف المدنيين»، مشيراً إلى أن الصراع في اليمن عابر للحدود.

وأعرب غروندبرغ عن قلقه حيال استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية، بالصواريخ والطائرات الحوثية المسيرة.

وتابع المبعوث الأممي في إحاطته أن «الشعب اليمني عالق في حالة حرب لأجل غير مسمى وحان الوقت لأطراف النزاع للدخول في حوار سلمي دون شروط مسبقة»، مؤكداً أن الحل السياسي للأزمة اليمنية يجب أن يكون شاملاً، مشدداً على أن الجميع يتحملون مسؤولية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن.

وأكد غروندبرغ أن آثار الهجمات الحوثية تتجاوز اليمن إلى محيطه الإقليمي والممرات المائية، مشيراً إلى أن «عملية السلام في اليمن توقفت لفترة طويلة، ويتعين على أطراف النزاع الدخول في حوار سلمي مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض حول شروط التسوية، دون شروط مسبقة».

وأكد أن نهج الأمم المتحدة لإنهاء الصراع شامل ويسترشد بتطلعات الناس، وقال: «أعتزم تقييم الجهود السابقة، وتحديد ما نجح وما لم ينجح، والاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء اليمنيين».

واعترف غروندبرغ أن تيسير استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية تلبي المطالب والتطلعات المشروعة لشعب اليمن لن يكون سهلاً وليس هناك مكاسب سريعة. وقال: «إن اليمن السلمي والمستقر ضرورة أساسية لاستقرار المنطقة بالكامل».

وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية مدمّرة بالنسبة إلى اليمن وشعبها ولم يتغير موقف الأمم المتحدة الداعي إلى ضمان حرية الحركة للناس والسلع من وإلى البلد وفي داخله.

أمنياً، أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، على مواقعه في جبهة «آل ثابت» شمال غرب محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري: إن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة، قبل أن تتمكن دفاعات الجيش من إسقاطها وتدميرها.

وبحسب المصدر، فإنه تم التحقق من أن الطائرة إيرانية، بعد تجميع أجزائها وفحصها.

وفي الساحل الغربي، لقي 4 مسلحين حوثيين مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادي خلال إحباط القوات المشتركة لتحركات الميليشيات جنوبي محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدات الاستطلاع بالقوات المشتركة رصدت تحركات لمجاميع مسلحة حوثية في قطاع «كيلو 16» شرق مدينة الحديدة، حاولت التقدم صوب خطوط التماس.

وأضافت المصادر أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت التحركات الحوثية بالأسلحة المناسبة وأحبطتها على الفور، محققة إصابات دقيقة في صفوف الميليشيات.

وأكدت أن 4 مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي بارز يدعى «أبو شموخ» تعرض لإصابة قاتلة، فضلاً عن تدمير طقم عسكري وعلى متنه ذخائر وأسلحة تابعة للميليشيات، وأوضحت المصادر أن من تبقى من عناصر الميليشيات لاذ بالفرار تاركين جثث القتلى الحوثيين، وفق ما نقله إعلام القوات المشتركة.

إلى ذلك، أصيب شخص من أهالي مديرية «حيس»، جنوبي الحديدة، برصاص الميليشيات جراء استهدافها للأحياء السكنية في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن «محمد فؤاد متيلة» أصيب برصاصة حوثية اخترقت بطنه وخرجت من الظهر أثناء تواجده في الشارع العام وسط المدينة.

في غضون ذلك، نزحت عشرات الأسر من مديرية «التحيتا» جنوب محافظة الحديدة، مع تعرض منازلها لقصف عدواني مكثف شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت مصادر محلية، إن قرية «الحجروفة» في التحيتا تعرضت لقصف عدواني مكثف من قبل ميليشيات الحوثي ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر وتدمير منازل وإلحاق أضرار مادية متفاوتة بمنازل أخرى.

وأظهرت المشاهد المصورة لجوء مجموعة من الأسر المشردة قسراً من منازلها إلى منطقة «الحيمة» باحثةً عن مأمن يقيها العدوان اليومي لميليشيات الإرهاب الحوثية.

ولمرات عديدة تحت ظل اتفاق ستوكهولم، أجبر الحوثيون مئات الأسر على النزوح قسراً من منازلها، من مناطق متفرقة بالساحل الغربي نتيجة الاعتداءات المستمرة التي تمارسها الميليشيات.