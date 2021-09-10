الأمم المتحدة: لا تدفقات كبيرة للاجئين الأفغان

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- ابوظبي - سيف اليزيد - السبت 11 سبتمبر 00:04
عربي ودولي
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قال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان لم يتسبب في تدفقات ضخمة للاجئين لكن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية للحيلولة دون انهيار الاقتصاد وحدوث قلاقل كبيرة.
وأضاف أن نصف مليون شخص شُردوا في داخل أفغانستان في الشهور الأخيرة، مشيرا إلى أن العدد سيزيد إذا انهارت الخدمات الصحية والتعليم والاقتصاد.
وقال جراندي، في مقابلة مع رويترز "في الواقع، لم نشهد في هذه المرحلة تحركات كبيرة للشعب الأفغاني صوب حدود البلاد... ما نشهده بشكل متواصل هي ظاهرة مثيرة للغاية وهي النزوح الداخلي".
وحتى قبل أن تشن طالبان حملتها الأخيرة للسيطرة على البلاد كان هناك ثلاثة ملايين نازح في دولة تكافح الجفاف وجائحة كوفيد-19 ويتلقى نصف سكانها مساعدات.
وقال جراندي إنه يأمل في زيارة أفغانستان قريبا لإجراء محادثات مع طالبان التي أعلنت تشكيل حكومة مؤقتة يوم الثلاثاء.
كما دعا المانحين الغربيين إلى دعم الدول المجاورة لأفغانستان التي تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين الأفغان، وحث الدول المضيقة على ألا تستأنف ترحيل المهاجرين الأفغان مع استئناف عمل وسائل النقل إلى أفغانستان.
المصدر: رويترز