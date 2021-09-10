«الجامعة»: آمال اللبنانيين معقودة على الخطوات الإصلاحية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد على 13 شهراً. وقال أبو الغيط في بيان إن «آمال اللبنانيين معقودة على تشكيل تلك الحكومة والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب». وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية مستمرة في مواكبة لبنان ودعمه في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقرارا يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه.