السعودية تمدد تأشيرات وإقامات الموجودين خارج المملكة

- 1/2
- 2/2
- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:50
عربي ودولي
ع+ ع-
أعلنت المملكة العربية السعودية بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يعلق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها إلى جانب تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارجها من الدول نفسها حتى 30 نوفمبر المقبل وذلك آليا ودون رسوم أو مقابل مالي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن هذا التمديد، الذي أصدره وزير المالية السعودي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية /كوفيد - 19/، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
المصدر: وام