التحقيق مع وزيرة فرنسية سابقة بسبب تعاملها مع كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:32

أنييس بوزان، وزيرة الصحة الفرنسية السابقة

عربي ودولي

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قال مسؤول في محكمة فرنسية لرويترز اليوم الجمعة إن وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان خضعت لتحقيق رسمي فيما يتعلق بتعاملها مع أزمة جائحة كوفيد-19.

واستقالت بوزان، التي شغلت المنصب في الفترة ما بين مايو 2017 وفبراير 2020، مع بداية تفشي الوباء، من أجل الترشح لمنصب رئيس بلدية باريس، وذلك بعد أن أجبر مرشح الحزب الحاكم بنجامين جريفو على الانسحاب على وقع فضيحة.

وخسرت بوزان المنافسة على منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية، وانتهى بها المطاف بتعيينها في يناير في منظمة الصحة العالمية في جنيف.

المصدر: آ ف ب