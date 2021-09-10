ملك المغرب يكلف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل حكومة

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:05
عربي ودولي
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كلف الملك محمد السادس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال عزيز أخنوش مساء الجمعة بتشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء ملحقا هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية.
وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن العاهل المغربي استقبل عزيز أخنوش بالقصر الملكي في فاس "وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار البيان إلى أن هذا التعيين يأتي "طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية" الأخيرة.
وتصدّر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات بـ102 مقعد من أصل 395.
ويتولى أخنوش، وهو رجل أعمال ثري، وزارة الزراعة منذ العام 2007.
المصدر: وكالات