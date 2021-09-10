فيديو للحظات الأولى لاعتقال اثنين من الأسرى الهاربين من “سجن جلبوع”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 10:27 مساءً

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال اثنين من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، فجر الاثنين الماضي.

والأسيران الذان تم إعادة اعتقالهما اليوم هما محمد عارضة ويعقوب القادري.

وكان الأسرى الستة قد حفروا نفقاً يبلغ طوله نحو 25 مترا قبل عام من الهروب باستخدام ملعقة معدنية، على ما تكشفه التحقيقات الأولية لإدارة السجن، التي تشير إلى أن عددا محددا من السجناء الفلسطينيين كانوا على علم بالخطة.

وتم استخدام ملعقة معدنية في الحفر، الأمر الذي أثار دهشة المسؤولين الأمنيين الذين قال أحدهم لموقع واللا العبري “هناك لا يمكن وضع ملعقة بالزنزانة. هناك حظر لدخول المعادن!.

ومساء اليوم تداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو للحظات الأولى لاعتقال الأسير يعقوب قادري.