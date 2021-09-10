المبعوث الأممي لليمن: الأوضاع الاقتصادية السيئة تحتاج لحل سياسي شامل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرندبيرغ، الجمعة أنه سيسعى ” إلى حل سياسي انتقالي لأزمة اليمن”، معتبراً أن ملف اليمن معقد ومهمته صعبة.

ولفت غرندبيرغ في أول إحاطة للمبعوث الأممي لليمن في مجلس الأمن، إلى إن هجوم الحوثيين على مأرب تسبب بمقتل ونزوح الآلاف، كما أكد بالقول: “نشعر بقلق جراء الانتهاكات التي تحدث داخل الحديدة.. وموجات العنف في المحافظات الجنوبية في اليمن تقلقنا”.

وقدم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرندبيرغ، إحاطته الأولى لمجلس الأمن، حيث تركزت على التطورات في اليمن، مشيراً إلى أن السلام في اليمن مرهون بمشاركة الجميع، ومن الضروري أن يدعم المجتمع الدولي استقرار اليمن. وشدد بالقول: “الأمم المتحدة ملزمة بالوصول إلى سلام ينهي العنف في اليمن”.

وأضاف أن “الأوضاع الاقتصادية السيئة في اليمن تحتاج لحل سياسي شامل”، مشيراً إلى أن الأطراف اليمنية لم تناقش تسوية سياسية منذ 2016.

ونوه إلى أن “موقفنا يركز على فتح الحدود لمرور المساعدات الإنسانية”.