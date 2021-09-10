شكرا لقرائتكم خبر عن «أجمل صورة» لاعبو الأهلي والزمالك يؤدون صلاة المغرب قبل نهائي السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المصري وزملاؤهم بالنادي الأهلي، على أداء صلاة المغرب جماعة، وذلك قبيل مواجهة الفريقين في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام مصرية، فقد أدى الفريقان معا صلاة المغرب قبل المباراة المؤهلة لكأس العالم للأندية.

وقد وصف جمهور اللقاء ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي، اللقطة التي جمعت الفريقين في الصلاة بأنها “أجمل صورة”.