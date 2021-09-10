شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طبيب برصاص الاحتلال في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طبيب، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطبيب المقدسي حازم الجولاني قرب باب المجلس (أحد أبواب المسجد الأقصى)، ومنعوا الفلسطينيين من الاقتراب منه وأجبروهم على مغادرة المكان.

ونقلت المصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مقتضب، أنه جرى نقل الطبيب الجولاني إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.