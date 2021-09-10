انت الان تتابع خبر لاعب الكيوكوشنكاي مصطفى وهيب: مهددون بعدم المشاركة في بطولتي العالم والعرب.. والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقام بطولة العالم في لعبة الكيوكوشنكاي تحديداً في شهر تشرين الثاني المقبل في دولة بولندا، فيما تقام بطولة العرب في شهر كانون الأول المقبل في لبنان.

وقال وهيب في حديث لـ الخليج 365، إن "بطولتي العالم والعرب، من البطولات المهمة التي تحتاج إلى تحضيرات مكثفة وواسعة؛ لتحقيق نتائج قيمة"، مبيناً أن "اللاعبين العراقيين مهددون بعدم المشاركة في تلك البطولتين بسبب غياب الدعم الحكومي".



وأوضح، أن "لاعبي العراق في الكيوكوشنكاي وعلى مدى سنتين لم يحصلوا على رواتبهم، ولا تجهيزات تليق بهم، بالإضافة إلى غياب الدعم في المشاركات الخارجية"، مؤكداً أن "المشاركات الخارجية كانت مؤخراً على حساب اللاعبين".

وناشد وهيب، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزارة الشباب والرياضة "بحل المعوقات التي تعترضهم، ومساندتهم؛ من أجل تحقيق نتائج قيمة في البطولات الدولية، ورفع أسم العراق عالياً".

وبين، أن "تدريباتهم مستمرة تحت اشراف المدرب علي عمار، في بغداد بمعدل يومي بواقع وحدتين تدريبيتين واحدة صباحاً والاخرى مساءً؛ استعدادات لبطولتي العالم والعرب".



وشارك وهيب في بطولة آسيا ب‍إيران، وحصل على المركز الأول في العام 2015، ومن ثم حصد المركز الأول أيضاً في بطولة الكأس الذهبي المقامة في ايران عام 2016.

وهيب شارك ايضاً في بطولة العرب ب‍لبنان، وحصل على المركز الثاني وجائزة أسرع ضربة قاضية، وفي 2018 شارك في بطولة العرب في تونس، حصل خلالها على المركز الثاني أيضا، وجائزة أسرع ضربة قاضية.

