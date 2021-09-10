ماكرون يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية ويوجه دعوة

وأشار ماكرون في بيان إلى ”ضرورة امتثال السياسيين للالتزامات التي قطعوها من أجل السماح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمستقبل لبنان وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الأساسية له“.

وأبصرت حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي النور الجمعة، بعد عام من الفراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة وساهم في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في لبنان منذ عامين.

