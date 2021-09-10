شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طلبا خدميا و 2 أداة رقابية حصاد نشاط هدى عمار نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة هدى عمار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 15 جلسة عامة

- المشاركة في 4 زيارات رسمية و6 زيارات ميدانية

- استخدام 2 من الأدوات الرقابية من بينهم طلب إحاطة آلية صرف حافز تطوير التعليم والمخصص صرفه لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصفوف الأولى "الأول والثانى والثالث الابتدائى" بالنظام التعليمى الجديد 2.0 منذ 2018 ، السؤال مضمون نسبة المقابل المادى للمعلمين من رسوم مجموعات التقوية المدرسية والذى قد أقرته وزارة التربية واالتعليم بما لا يقل عن 75 % من جملة المتحصلات مع تحرير قيمة الحصة الواحدة للارتقاء بالمستوى المادى للمعلم وترغيبهم للعمل داخل المدرسة بدلا من المراكز الخاصة .

- حضور 30 جلسة باللجان النوعية

- 25 طلب خدمى

- المشاركة في 8 ندوات وفعاليات



