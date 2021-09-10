شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف خطورة عدم تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، اليوم الجمعة، إن المتوسط اليومي للإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بلغ في أحدث إحصاء لفترة سبعة أيام، 136 ألف إصابة، بجانب علاج 11750 بالمستشفيات في اليوم في المتوسط ووفاة أكثر من ألف مريض في المتوسط.

وذكرت والينسكي للصحفيين، إن دراسة حديثة أظهرت أن الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19 معرضون للإصابة بالفيروس بمعدل أربع مرات ونصف المرة أكثر ممن تلقوا اللقاح.