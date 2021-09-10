شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة: اشتراطات جديدة لدخول المواطنين إلى إيطاليا : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سفارة المملكة في إيطاليا، إنها تود إحاطة المواطنين، بأن الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية، لإجراءات دخول القادمين من المملكة العربية السعودية لغرض السياحة، تتلخص في التالي:

1. شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة او نسخة إلكترونية

2. فحص PCR خلال ال٧٢ ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا

3. تعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة او إلكترونية.

وأوردت السفارة ملاحظات هامة، وهي: "يطبق الحجر في مقر الإقامة لمدة (٥) أيام فقط لمن لا يقدم الشرطين رقم (١) و (٢) معاً، مع ضرورة عمل فحص PCR او Antigen test بعد اليوم الخامس في الحجر، علماً بأن القانون المذكور صالح إلى يوم ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م".