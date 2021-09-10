شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تستدعي سفير واشنطن بسبب التدخل في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة تاس ووكالة الإعلام الروسية، عن مصدر دبلوماسي قوله إن روسيا استدعت السفير الأمريكي جون سوليفان اليوم الجمعة فيما يتعلق بمزاعم تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات.

كانت وكالات أنباء روسية، قد ذكرت في وقت سابق أن سوليفان استُدعي بشأن قضية تتعلق بعدم منح صحفيين روس، يعملون في الولايات المتحدة بطاقات اعتماد صحفية.

ولم تحدد الوكالتان أي انتخابات تقصدها، ومن المقرر أن تجري روسيا انتخابات برلمانية الأسبوع القادم.