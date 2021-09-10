شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلبيني يقرر تمديد الطوارئ في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إجراءات الطوارئ، التي تم فرضها في البلاد، في بداية جائحة فيروس كورونا في عام 2020، لعام جديد.

ومدد دوتيرتي إجراء الطوارئ في إعلان جرى توقيعه اليوم الجمعة إلى ما بعد فترة ولايته كرئيس حتى 12 أيلول/ سبتمبر 2022، ومن المقر أن تجري الفلبين انتخابات رئاسية في أيار/ مايو 2022.

وفرض دوتيرتي حالة الطوارئ، في البلاد لأول مرة لمدة ستة أشهر في آذار/ مارس 2020، لمساعدة الحكومة في تنفيذ إغلاق للوقاية من فيروس كورونا، ثم مدده لمدة 12 شهرا أخرى.

وذكر الإعلان: "يستمر عدد الوفيات والحالات الإيجابية لكوفيد- 19 في الارتفاع برغم الجهود والتدخلات لاحتوائها"، موضحا أن التمديد سيسمح للوحدات والوكالات الحكومية بمواصلة تنفيذ برنامج التطعيم ضد كوفيد- 19، واستخدام الأموال المناسبة في جهود التأهب للكوارث والاستجابة لها لاحتواء انتشار كوفيد- 19.

كما سيسمح التمديد للسلطات "بمراقبة أسعار الضروريات والسلع الأساسية والتحكم فيها، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المتضررين".