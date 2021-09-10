الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب

10 سبتمبر , 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي الجمعة أنه سيعلّق عضوية غينيا بعد الانقلاب وتوقيف رئيسها ألفا كوندي.

وقالت الهيئة الإفريقية على تويتر: "تقرر تعليق مشاركة غينيا في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئاته لصنع القرار".

وجاءت الخطوة بعدما استولت قوات خاصة في غينيا على السلطة الأحد، واحتجزت كوندي، الذي تعرض لانتقادات متزايدة لما اعتبره البعض استبداداً.

وأدان الاتحاد الإفريقي الأحد سيطرة الجيش على السلطة ودعا إلى إطلاق سراح كوندي، الذي بات أول رئيس منتخب بشكل ديموقراطي في 2010.

وجاء القرار بعد يوم من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضًا عضوية غينيا وإعلانها أنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع.

وحض مجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي على "الانخراط مع الجهات المعنية في المنطقة" لإيجاد مخرج للأزمة.