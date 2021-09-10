اختبار لقاح صيني مضاد لكوفيد-19 على أطفال

وقالت شركة "سينوفاك" في بيان، اليوم الجمعة، إن أول أطفال في جنوب إفريقيا تلقوا اللقاح في جامعة سيفاكو ماكغاتو للعلوم الصحية بالعاصمة بريتوريا لبدء التجارب، ويحصل آخرون على التطعيم في 6 مواقع مختلفة بجميع أنحاء البلاد.كما جاء في البيان أن "الهدف الأساسي من الدراسة هو تقييم فاعلية جرعتين من لقاح سينوفاك في مواجهة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المصحوبة بأعراض لدى الأطفال والمراهقين".

وأضافت "الفاعلية ستقيم أيضا على الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات، والإصابات البالغة".

وتمثل جنوب إفريقيا أكثر من 35 بالمائة من الإصابات بكوفيد-19 في قارة إفريقيا، حيث سجلت 2.8 مليون إصابة مؤكدة، منها 84.327 حالة وفاة. وشهدت البلاد مؤخرا طفرة في الإصابات بالمتحور "دلتا".



وسجلت جنوب إفريقيا 6270 إصابة جديدة و175 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.