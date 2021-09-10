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ميلان يتلقى نبأ ساراً قبل مواجهة لاتسيو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-10 | 19:36

ميلان يتلقى نبأ ساراً قبل مواجهة لاتسيو

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تلقى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان نبأ سارا قبل المواجهة المرتقبة أمام لاتسيو، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من .
وذكر الموقع الرسمي لميلان، اليوم الجمعة، أن مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو تعافى من فيروس .

وقال بيان الروسونيري الرسمي: "يمكن أن يؤكد النادي أن نتائج اختبارات أوليفييه جيرو جاءت سلبية".

وأضاف: "سيخضع اللاعب لفحص طبي غدًا حسب بروتوكولات الحكومة الإيطالية للعودة لممارسة الأنشطة ".


جدير بالذكر أن جيرو انضم لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من .

ونجح اللاعب الفرنسي في وضع بصمته الرسمية الأولى عندما سجل أول أهدافه مع الفريق الأحمر والأسود في شباك كالياري، بالجولة الثانية من الكالتشيو.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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