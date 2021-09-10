انت الان تتابع خبر نتائج اليوم الأول من عمليات 'ثأر الأبطال' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن نتائج اليوم الاول من عملية (ثأر الأبطال) التي انطلقت فجر اليوم وفق معلومات استخبارية دقيقة لتطهير الشريط الحدودي العراقي السوري والمناطق الواقعة بين الحدود وطريق عكاشات.