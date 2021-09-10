فيديو جديد للحظة القبض على الإرهابي المصري هشام العشماوي

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وسائل إعلام ليبية تسجيلا مصورا يوثق لحظة إلقاء الجيش الليبي القبض على الضابط المصري المنشق هشام العشماوي الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه لارتكابه جرائم إرهابية.

وكان العشماوي أبرز المطلوبين لسطات الأمن المصرية، نقل إلى مصر بعد أشهر من القبض عليه في ليبيا، في عملية أمنية في مدينة درنة.

وحكم عليه بالإعدام في مصر، وتم تنفيذ الحكم في مارس 2020.

ويصنف العشماوي ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وكان يرتدي حزاما ناسفا حيث كان برفقته مصري آخر يدعى بهاء علي، وليبي من مدينة بنغازي وهو مرعي زغبية.

ومع انتهاء ساعات يوم الثلاثاء 28 مايو 2019، تابع المصريون لحظات تسليم الجيش الوطني الليبي الإرهابي العشماوي إلى المخابرات العامة المصرية المصرية.