شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تحتفى بعيد الفلاح: تكريما لجهده المتواصل عبر آلاف السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقريرا بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح الموافق اليوم الجمعة 9 سبتمبر، جاء فيه أن الشعب المصرى يحتفل يوم التاسع من سبتمبر بعيد الفلاح المصري، والذي يوافق صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 الذي أعاد للفلاح المصري كرامته، مضيفا أن هذا اليوم يعد تكريمًا لجهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير في الاقتصاد المصري، وعرفاناً بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

وتابعت: "كما يواكب عيد الفلاح المصري وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881، حين قال مقولته الشهيرة: "لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً ولم نخلق تراثاً أو عقاراً ولن نستعبد بعد اليوم"..

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الدولة تعمل علي إعادة إحياء الريف المصري عبر إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 250 مليار جنيه، وتستهدف مشروعات التوسع الأفقي أكثر من 2 مليون فدان، مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 105 ملايين فدان.