شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائى السريع.. يعزز من وضع قناة السويس كممر لحركة التجارة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل شبكة القطارات الكهربائية السريعة نقلة نوعية في مجال النقل، والتي ستتكون من ثلاثة خطوط متكاملة بإجمالي أطوال 1825 كم؛ حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة ثم الإسكندرية والعلمين مرورًا بمطروح بطول 660 كم، وبنظام EPC+F وبتكلفة إجمالية تبلغ 4.45 مليار دولار، والخط الثاني يمتد من محطة أكتوبر ويمتد غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي حتى أسوان بطول 925 كم، حيث سيتكامل مع مونوريل السادس من أكتوبر، بينما الخط الثالث يمتد من محطة قنا ثم الأقصر ويستمر شرقا حتى الغردقة، ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 240 كم.

وفى دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أكد أن القطار الكهربائي السريع يعد خط نقل استراتيجي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، فمن حيث التنمية الشاملة الذي سيحدثها فإنه سيعمل على تعزيز البنية التحتية للمناطق التي يمر بها مما سيساعد على زيادة حجم الطلب على المدن الجديدة كما سيعزز نقل البضائع، والأهم زيادة حجم الطلب لنقل الركاب والبضائع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة في مناطق كالعلمين، والعين السخنة، والساحل الشمالي.

ويستهدف بعد اكتمال خطوط القطار الكهربائي أن يتم نقل أكثر من 30 مليون راكب كل عام مما يقلل من الزحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب، وأيضًا نقل 8 ملايين طن بضائع بحلول عام 2024، والتي من المستهدف أن تصل لـ 22 مليون طن بضائع في عام 2040، ووفقًا للتقديرات الأولية إنه من المتوقع أن يوفر الخط الأول للمشروع أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة في مصر، بالإضافة إلى 3800 فرصة عمل للموردين المصريين وفرص عمل غير مباشرة داخل منظومة الاقتصاد المحلي بصورة عامة.

وتساهم منظومة القطارات التي تعمل بالكهرباء بالكامل في تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي خفض تلوث الهواء عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% مقارنة بالسيارات والأوتوبيسات الحالية التي تعمل بالوقود، وهو ما يعني تأثيرًا أفضل على البيئة، إضافةً إلى أن خط السكك الحديدية الجديد والذي يمتد بطول 660 كم، ويربط بين العين السخنة على البحر الأحمر ومرسى مطروح والإسكندرية على البحر المتوسط، فإنه يشبه الدور الذي تقوم به قناة السويس في الربط بين البحرين ولكن عبر خطوط السكك الحديدية.