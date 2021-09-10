العثور على طفل حديث الولادة بجوار مدافن دنفيق في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع الأهالى، اليوم الجمعة، على طفل حديث الولادة بجوار مدافن قرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على رضيع حديث الولادة مجهول الهوية بجوار المقابر في قرية حاجر دنفيق التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين العثور على رضيع عمره أيام ملفوف بقطعة قماش وملقى بجوار مدافن حاجر دنفيق، وجرى نقله إلى مستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.