بعد إعلان النتيجة.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس "ستيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة، للتقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ستيم".

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع 1075 طالبًا و875 طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس، على أن يبدأ الطلاب بالتقدم بالملفات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوعين.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة وإجراءات التقدم من خلال الرابط التالي: https://exls.emis.gov.eg/

وينشر "الخليج 365" الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المقبولين بمدارس ستيم، وجاءت كالتالي:

- إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- أصل الشهدة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية +4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة.

- شهادة ميلاد أصل+ 4 صور منها.

- 8 صور شخصية حديثة 4*6.

- 10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريدية بقيمة 21 جنيهًا.

- إيصالات إبداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التامين الصحي.

- في حالة وفاة الوالد، التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- في حالة عدم تواجد الأب لسفره ـ التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي عن عام 2021/2022، بقيمة 1000 جنيه للمدارس الحكومية العربية و الرسمية للغات عن كل عام دراسي.

في حالة المدارس الخاصة (عربي - لغات) يقوم ولى الأمر بإحضار إفادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الاعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بخاتم شعار الجمهورية.

في حالة المدارس الدولية يدفع ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه فقط لاغير.

ويكون الدفع في البريد المصري - فوري - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات ـ المصروفات الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وإيصال سداد رسوم الرسوم لتأمين اللابتوب بقيمة 3 آلاف جنيه.