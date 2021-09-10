ارتفاع كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بعد إعلان تشكيل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

شهد سعر صرف الليرة اللبنانية ارتفاعًا كبيرًا أمام الدولار في السوق بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة اليوم الجمعة برئاسة نجيب ميقاتي وذلك بعد فراغ دام 13 شهرًا.

ووصل متوسط سعر صرف العملة المحلية بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة إلى 16 ألف ليرة للدولار بارتفاع وصل إلى 3000 ليرة في الدولار الواحد حيث بلغ أقل سعر صرف لليرة أمس إلى 19000 ألف ليرة للدولار الواحد.

وبدأت الليرة في استرداد جزء من قيمة سعر الصرف أمام الدولار صباح اليوم بالتزامن مع تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تؤكد أن اليوم سيشهد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، فارتفع سعر الصرف فورًا إلى متوسط 17500 ليرة للدولار بدلًا من السعر الذي أغلق عليه سوق الصرف أمس والبالغ 18500 ليرة للدولار.

ومع الإعلان رسميًا عن تشكيل الحكومة، ارتفع سعر صرف الليرة ليصل إلى 15500 ليرة للدولار الواحد قبل أن يعود السعر تدريجيًا ليصل إلى 16300.

وفي المقابل، بلغ متوسط سعر الصرف اليوم على منصة صيرفة الحكومية 15500 ليرة لكل دولار، وذلك وفقا لبيان من مصرف لبنان المركزي.

ويتوقع العاملون بسوق الصرف الموازية أن تحسن سعر الليرة اللبنانية مرهون بأداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، إذ يتعين على الحكومة أن تحصل على ثقة مجلس النواب اللبناني قبل أن تبدأ خطة إنقاذ شاملة لمواجهة أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

وفي المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي في البنوك ثابتًا عند حد 1507 ليرات لكل دولار.