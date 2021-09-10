بعد بلاغ ظهور القرش.. رسميًا 3 قرى تعلن إغلاق شواطئها في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الأشموني:

أعلنت قرى "مراسي، وهاسندا باي، وستيلا"، إغلاق شواطئها تمامًا بعد الإبلاغ عن ظهور سمكة قرش على الشواطئ، وإصابة منقذ بجروح.

وكانت قرية مراسي أصدرت بيانًا مساء اليوم الجمعة، قالت فيه: "السادة عملاء مراسي الكرام، تم إغلاق شواطئ مراسي بناء على توصيات الجهات المعنية حفاظًا على سلامتكم و ذلك حتى إشعار آخر يرجى الالتزام بالتعليمات".

وقال إيهاب المالحي عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، إن إدارة إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، أبلغت عن تعرض منقذ بأحد الشواطئ لهجوم سمكة قرش، اليوم الجمعة.

وقال المالحي، إن القرية أبلغت بإصابة المنقذ بجروح ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة.

وأضاف المالحي في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تقرر منع النزول للسباحة في عدد من شواطئ الساحل الشمالي حتى إشعار آخر، فيما جرى إخطار الأجهزة المختصة بوزارة البيئة للمعاينة.

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مصدر: بلاغ بظهور سمكتي قرش في الساحل الشمالي وإغلاق شواطئ بعد إصابة منقذ