بينيت: سنفعل كل شيء لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن “إسرائيل تنظر بجدية بالغة إلى صورة الأوضاع التي يعكسها التقرير والتي تثبت أن إيران مستمرة في الكذب على العالم والدفع ببرنامج لتطوير أسلحة نووية وتنفي التزاماتها الدولية”

تصريحات بينيت جاءت تعليقاً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر هذا الأسبوع حول الملف النووي الإيراني، والذي أكد أن إيران تمارس خروقاً للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف: “يجب التأكد من أن إيران لن تمتلك أبدا قدرة أسلحة نووية. أدعو إلى رد فعل دولي مناسب وسريع على أفعال إيران الشديدة، ويحذر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن وقت العمل قد حان لذلك ثبت أن التوقع الساذج بأن إيران ستكون مستعدة لتغيير مسارها عبر المفاوضات لا أساس له من الصحة”.

وقال: “وحده موقف قوي من المجتمع الدولي مدعوما بقرارات وأفعال سيكون قادرا على إحداث تغيير من قبل النظام في طهران الذي فقد كل ضبط النفس”.

وختم: “إسرائيل ستفعل كل شيء لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية “.