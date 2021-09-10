شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن عن خسائر فادحة بسبب الأمطار في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 102 ألف شخص من السيول والأمطار، وانهيار 20 ألفا و400 منزل كليا وجزئيا منذ بداية موسم الأمطار بالسودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نشر اليوم: هطول أمطار غزيرة ومفاجئة حتى الآن في 13 ولاية من أصل 18 ولاية، وتضرر أكثر من 102 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد من الأمطار والفيضانات.

وأضاف:” دمرت الأمطار 5 آلاف و500 منزل بالكامل، وتضرر جزئيًا 14 ألف و900 منزل، وحدثت خسائر في عدد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية.

وأوضح المكتب، أنه سيستمر في إجراء مزيد من التقييمات في عدد من الولايات للتحقق من عدد المتضررين ورصد الاحتياجات.

ولفت الانتباه إلى تلقي نحو 10 آلاف شخص مواد غذائية تكميلية في ولايات القضارف والجزيرة (وسط) وشمال كردفان (جنوب)، كما حصل أكثر من 34 ألف شخص على مأوى ومساعدات أخرى في الجزيرة والقضارف وشمال كردفان و نهر النيل والولاية الشمالية.