شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2311 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 وفيات، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1660 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 90.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الانتباه إلى وجود 70 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 170 مصابا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.