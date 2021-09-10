شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث أزمة سد النهضة مع إيطاليا وعدد من القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقدت الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا، برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية المصري السفير بدر عبد العاطي، ومدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير باسكوالي فيرارا.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، بأن المشاورات تركزت على العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.