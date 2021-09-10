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طرح لقاح جديد ضد كورونا للأطفال

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شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لقاح جديد ضد للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مديران تنفيذيان بارزان في شركة "بيونتيك" لمجلة دير شبيجل الألمانية، إن الشركة ستطلب خلال الأسابيع القليلة المقبلة الموافقة في أنحاء العالم على استخدام لقاحها للوقاية من كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة و11 عاما، وإن الاستعدادات لذلك جارية.

وقالت أوزليم توراجي كبيرة المسؤولين الطبيين في الشركة للمجلة الأسبوعية، "بالفعل سنرسل على مدى الأسابيع القليلة المقبلة نتائج تجاربنا على الأطفال من سن الخامسة للحادية عشرة للجهات التنظيمية حول العالم، ونطلب الموافقة على استخدام اللقاح مع تلك الفئة العمرية وأيضا هنا في أوروبا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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