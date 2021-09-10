شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لقاح جديد ضد كورونا للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مديران تنفيذيان بارزان في شركة "بيونتيك" لمجلة دير شبيجل الألمانية، إن الشركة ستطلب خلال الأسابيع القليلة المقبلة الموافقة في أنحاء العالم على استخدام لقاحها للوقاية من كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة و11 عاما، وإن الاستعدادات لذلك جارية.

وقالت أوزليم توراجي كبيرة المسؤولين الطبيين في الشركة للمجلة الأسبوعية، "بالفعل سنرسل على مدى الأسابيع القليلة المقبلة نتائج تجاربنا على الأطفال من سن الخامسة للحادية عشرة للجهات التنظيمية حول العالم، ونطلب الموافقة على استخدام اللقاح مع تلك الفئة العمرية وأيضا هنا في أوروبا".