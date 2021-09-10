شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن اعتقال 3 عناصر تابعين لتنظيم داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة الباكستانية ثلاثة عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب.

وأوضح قسم مكافحة الإرهاب في شرطة البنجاب في بيان اليوم، أن فرقة من قوات مكافحة الإرهاب داهمت موقعاً في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، بناء على معلومات استخباراتية أفادت بتنفيذ هجوم إرهابي، وتمكنت من اعتقال ثلاثة إرهابيين.

وأضاف أن المعتقلين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة وأجهزة الكترونية، وتم نقلهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.