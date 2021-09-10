لبنان في حاجة إلى أشقائه العرب الذين لم يتركوه.. أول تعليق من ميقاتي بعد تشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد إعلان تشكيلته الحكومية اليوم الخميس، إن الوضع "استثنائي" وفق ما نقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية. وأَضاف أن "الكبير والصغير والمقمط بالسرير يعرف الوضع الصعب"، معلناً أننا "سنعمل كفريق واحد، يداً واحدة لنمنع الإحباط واليأس". وأضاف : "نحن مع كل الوطن وليس مع فئة ضد فئة أو فريق ضد فريق، ومتمسكون بوثيقة الوفاق الوطني والدستور". ولفت إلى ميقاتي أن لبنان "في حاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع، وأصلاً لم ينقطع، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذين لم يتركوه أبداً". وقال: "آمل أن ننهض بالحكومة ونوقف الانهيار ، ونعمل معا بيد واحدة لنعيد لبنان الى عزه وازدهاره". وأضاف "لن نترك ثانية، إلا سنوفرها ونستغلها لنتصل بالمؤسسات الدولية لتأمين الحاجات الأساسية للبنان"، وقال لا شيء كاملاً، الكمال لله وحده". ورداً على سؤال عن علاقات حكومته الخارجية قال ميقاتي: "نعمل مع أي كان، باستثناء إسرائيل طبعاً، من أجل لبنان والمصلحة الوطنية".

